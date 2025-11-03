İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı

Toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE ile Katar'ın temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alınacak.

Bakan Fidan'ın toplantıda İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkati çekmesi ve provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi bekleniyor.

Ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulayacak Fidan'ın, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğine dikkati çekmesi, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini aktarması bekleniyor.

Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinecek Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Toplantıya katılan ülkeler, 23 Eylül'de BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile liderler düzeyinde bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yayımlanan bildiride katılımcıların Gazze'nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) planına dayalı kapsamlı bir plan ile güvenlik düzenlemelerinin zorunlu olduğu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladıkları ve Filistinlilerin Gazze'de hayatlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışma taahhüdünde bulundukları belirtilmişti.

Bildiride, "İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir. Filistin Yönetimi'nin reform çabaları desteklenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.