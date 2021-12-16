İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, eleman temini, maddi kaynak ve lojistik arayışı içerisinde oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde 9 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.