Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
''İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de: Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi
[Fotoğraf: Reuters]
"İnsani su hakkı" kararıyla belediyeler, hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde ücretsiz ya da indirimli su tarifesi uygulayabilecek.
"İnsani su hakkı" ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, belediyelere yetkili karar organları eliyle hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde üst sınır koyma yetkisi verildi.
Böylece belediyeler "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz ya da indirimli su tarifesi belirleyebilecek.
Tarifelerden genel bütçeye dahil kamu kurumları yararlanamayacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete TBMM Su Kaynakları
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