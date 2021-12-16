"İnsani su hakkı" ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, belediyelere yetkili karar organları eliyle hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde üst sınır koyma yetkisi verildi.

Böylece belediyeler "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz ya da indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

Tarifelerden genel bütçeye dahil kamu kurumları yararlanamayacak.