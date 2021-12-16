Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcıları olarak görev yapan Şakir Ercan Gül ile Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Ayrıca, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

BDDK'da görev değişimi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda da görev değişikliği oldu. Kurul ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya getirildi.

Mustafa Balcı ile Olcay Turan da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine atandı.

Atamalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.