Hazine ve Maliye bakan yardımcıları değişti
Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcıları olarak görev yapan Şakir Ercan Gül ile Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.
Ayrıca, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.
BDDK'da görev değişimi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda da görev değişikliği oldu. Kurul ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya getirildi.
Mustafa Balcı ile Olcay Turan da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine atandı.
Atamalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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