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Gündem
AA 22.08.2024 17:46

"İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İstanbul'da bir kişi, maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.

Dermatolojik belirtilerle hastaneye başvuran bir kişiye yapılan maymun çiçeği testinin negatif çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şahsın izole edildiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

 

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Maymun Çiçeği
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