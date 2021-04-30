19 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından sözleşmenin sona erme tarihi de belirlendi.

Buna göre İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erecek. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayımlandı.

Kararda, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.