Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 03:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Sözleşmesi’nin geçerliliği 1 Temmuz’da sona erecek
İstanbul Sözleşmesi'nin geçerliliği 1 Temmuz 2021'de sona erecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye, 19 Mart'ta sözleşmeden ayrılmıştı.
19 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından sözleşmenin sona erme tarihi de belirlendi.
Buna göre İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erecek. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayımlandı.
Kararda, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Resmi Gazete
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