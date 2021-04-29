Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ve Atmar'ın görüşmesinde Afgan barış süreci ele alındı.
Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.
Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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