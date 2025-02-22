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TRT Haber 22.02.2025 21:37

İstanbul Milletvekili Durgut’tan İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele, saygılı olun

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, İsrail’in suçlayıcı ve manipülatif yaklaşımına karşı sert tepki göstererek, "Gazzelilerin hayatı da bütün hayatlar gibi değerlidir. Bu artık siyasi bir mesele değil, insani bir meseledir, saygılı olun" dedi.

Roma, İtalya - Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (AKDENİZ PA) 19. Genel Kurulu, 19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Bölgesel barış, güvenlik ve parlamenter işbirliğinin ele alındığı toplantıda tansiyon, İsrail delegasyonunun Gazze’de yaşanan katliamı meşrulaştırmaya çalışmasıyla yükseldi. AKDENİZ PA Türk delegasyonu Üyesi Kadın Parlamenter Forumu Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, İsrail’in suçlayıcı ve manipülatif yaklaşımına karşı sert bir çıkış yaparak oturuma damga vurdu.

Genel Kurul kapsamındaki Siyasi ve Güvenlikle ilgili İşbirliği Komitesi Toplantısında İsrail heyeti, Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında hayatını kaybeden ve rehine takası kapsamında İsrail’e teslim edilen bir bebeğin fotoğraflarını göstererek, Türkiye başta olmak üzere bazı delegasyonları İsrail’e destek vermemekle ve iki yüzlülükle suçladı. İsrailli bir kadın parlamenterin Türkiye’yi ikiyüzlülükle suçlaması üzerine, Tuba Durgut sert bir tepki gösterdi.

Durgut, Gazze’de öldürülen, sakat bırakılan ve açlığa mahkum edilen çocukları hatırlatarak, İsrail’in tek taraflı mağduriyet söylemini reddetti ve şu çarpıcı sözleri sarf etti:

 

"Ya Gazze’de ampute edilen çocuklar? Ya Gazze’deki kadınlar? Ya Gazze’de açlık çeken çocuklar? Gazzeliler insan değil mi? Biz bütün çocuklar için üzgünüz, Gazzelilerin hayatı da bütün hayatlar gibi değerlidir. Bu artık siyasi bir mesele değil, insani bir meseledir, saygılı olun."
Durgut’un bu çıkışının ardından oturumda büyük bir hareketlilik yaşandı. Başta Filistin olmak üzere birçok delegasyon üyesi, Durgut’a destek vererek İsrail heyetine yönelik eleştirilerini yüksek sesle dile getirdi. Tartışma sırasında Durgut, bilgisayar kayıtlarından Gazze’de yüzlerce kurşunla öldürülen kız çocuğu Hind Receb’in fotoğraflarını gösterdi ve İsrail’in çocuklara yönelik saldırılarını gözler önüne serdi.

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İstanbul Milletvekili Durgut’tan İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele, saygılı olun
İstanbul Milletvekili Durgut’tan İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele, saygılı olun
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