Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 08:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüpheliden 21'i yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan 23 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüpheli arasından 6 şahsın KHK’lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının ByLok kullanıcısı olduğu belirtildi.
Ev aramalarında 2 adreste 1 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital dökümana el konuldu.
Etiketler: Son Dakika FETÖ İstanbul
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