Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor. Gelen ilk bilgilere göre binada oturanlar olduğu öğrenildi.

İstanbul Maltepe’de 6 katlı bina çöktü. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/u5EdK91oiS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber