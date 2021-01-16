Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yerli ve yabancı milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat 2020'de açılan adliyeyi ziyaret etti.

Gül, amacın vatandaşların yargısal işlemlerden dolayı mağduriyetinin önlenmesi olduğunu söyledi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin bir birimi olan İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede mahkemeler, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Dünyada bir ilk

Gül, "Şu anda yargı hizmetleri verilen Türkiye'de ve dünyada bu anlamda bir ilk uygulama ve bu uygulamada şu an hakimlerimiz var, savcılarımız var, personelimiz var" diye konuştu.

Mahkemelerde, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. İşlemlerin havaalanında yapılıyor olması sayesinde yolcular, zaman kaybı yaşamıyor, uçaklarını kaçırmıyor.

[Fotoğraf: AA]

5 binden fazla kişinin mağduriyeti önlendi

Havalimanından hizmet verilmeye başlandığı 10 Şubat 2020'den itibaren 5 binden fazla kişinin mağduriyeti önlendi.

Uygulama sayesinde adalet hizmetleri aksamadan yürütülürken, vatandaşların da işleri kolaylaştı. Bu yıl, uygulamanın diğer havaalanlarına yaygınlaştırılması amaçlanıyor.