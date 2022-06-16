Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Finans Merkezi Teklifi Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Finans Merkezi Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifle İstanbul Finans Merkezinin, küresel finans merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.
Düzenlemeye göre bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerine istisna ve ayrıcalıklar tanınacak.
Şirket kazançlarının yüzde 75'i, 2031 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf tutulacak.
Merkezdeki tüm altyapı ve üst yapının işletilmesi 20 yıl süreyle kurulacak yönetici şirket tarafından yapılacak.
Ofis alanında faaliyet göstermek isteyenlere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek.
Teklife göre, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları hızlandırılacak.
Bunun için kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı "tek durak büro" oluşturulacak.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
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