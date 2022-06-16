Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 20:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti. Atalay, ''Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı 'Asgari ücretle ilgili arkadaşlarım çalışma yürütüyor' dedi. Önümüzdeki günlerde güzel haber verirler'' açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan
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