Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Şehit
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