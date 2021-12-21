Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saat 19.00 itibarıyla açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin iskele demirinin İstanbul Boğazı'ndaki kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde düşmesi sonucu askıya alınan gemi trafiğinin, saat 19.00 itibarıyla açıldığını duyurdu.
Etiketler: Gemi İstanbul İstanbul Boğazı Son Dakika
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