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Gündem
AA 11.11.2024 09:17

"İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları asılsızdır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu bildirdi.

"İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları asılsızdır"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen petrol satış sürecine ilişkin şunlar kaydedildi:

"BTC, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International AŞ tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International AŞ'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır."

"İddialar tamamen asılsızdır"

"Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadesine yer verilen açıklamada, petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketlerin Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duyduğu ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yüklemenin gerçekleşmediği belirtildi.

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BOTAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İsrail Petrol
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