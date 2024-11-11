Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçağı "CAN" ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

Zirvede İsrail'in katliamları görüşülecek

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından karşılanacak.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından zirve toplantısına iştirak edecek. Toplantıda İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar ve Lübnan'a yönelik saldırıları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede İsrail'in katliamlarının durdurulması ve kalıcı barış için atılması gereken adımları bir kez daha dile getirecek.

Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Erdoğan Suudi Arabistan'dan Azerbaycan'a geçecek

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçerek İklim Zirvesi'ne katılacak.