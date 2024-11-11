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TRT Haber 11.11.2024 07:52

Organize suç örgütüne "Kuyu" operasyonları: 270 gözaltı

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ildeki “Kuyu-37” operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütüne "Kuyu" operasyonları: 270 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da "Kuyu-37" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. 

Operasyonlarda 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 adet konut, 2 adet arsa, 1 adet otomobil, 4 adet motosiklet ve 19 adet banka hesabına geçici olarak el konuldu. 

 

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