İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Ancak ABD merkezli sosyal medya şirketleri, İsrail ordusunun Kudüs ve Gazze'deki katliamlarına ilişkin paylaşım ve görüntülere sansür uyguladı.

Filistin'e yönelik 'dijital kuşatma'yı Meclis Dijital Mecralar komisyonu mercek

altına alacak.

Sosyal medya sansürü Meclis Komisyonu'nda görüşülecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Büykgümüş, "İsrail'in bu barbarca saldırıları karşısında tüm dünyada vicdani, insani bir takım sesler yükseldi. Bu anlamda etkili olan lobiler de bu hakikati bastırmak için çeşitli araçlara başvurdular. Dijital Mecralar Komisyonu toplantımız var. Ben de kişisel olarak bu mevzuyu orada dile getirecek milletvekillerinden biriyim. Mutlaka burada yapılan ayrımcılık konu edilecektir" dedi.

Toplantıda milletvekilleri konuyu masaya yatıracak. Gerek görülürse, sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin görüşlerine de başvurulacak.

Büyükgümüş sözlerine şöyle devam etti:

"Fikirlerin özgürce ifade ettikleri bir mecradan bahsetmiyoruz. Yine aynı gerçek dünyadaki gibi güç savaşlarının olduğu bir platform. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak vatandaşlarımızın hakkını korumak zorundayız."