Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskenderun Limanı'ndaki yangına havadan müdahale
Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahale edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Deprem Hatay Son Dakika Yangın
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