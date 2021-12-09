Türkiye, bu yıl üçüncü kez İSİPAB konferansına ev sahipliği yapacak.

Konferans öncesinde bugün İSİPAB İcra Komitesi 46'ncı Toplantısı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak toplantının açılışında, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay konuşacak.

Türkiye'nin, dönem başkanlığını Burkina Faso'dan devralacağı konferansın teması "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" olacak.​​​​​​​

İSİPAB üyesi ve gözlemcisi ülkeler ile kuruluşların parlamentolarından 38'e yakın heyetin katılacağı konferans, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek. Konferansa, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Mısır Temsilciler Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Saad el-Din de katılacak.

Konferansın, yarın yapılacak açılış oturumuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şentop'un, yapması beklenen açılış konuşmalarının ardından heyetler, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılacak.