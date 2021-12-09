Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin

yeniden istihdamına yönelik yerleştirme işlemleri kura ile yapılacak.

Başvurular, yarın başlayacak, 17 Aralık Cuma günü saat 18'e kadar devam edecek.

Kuraya katılmak isteyenler başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresindeki, Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapacak.

Kura çekiminin yer ve tarihi 29 Aralık'ta ilan edilecek

65-72 yaş arası tabip ve uzman tabipler en fazla 10 tercih yapabilecek.

Atamaya ilişkin kura çekiminin yer ve tarihi ise 29 Aralık Çarşamba günü ilan edilecek.