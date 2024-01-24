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Gündem
TRT Haber 24.01.2024 14:33

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
[Fotograf: AA]

Reisi'nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile İran milli marşı çalındı. Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrası Erdoğan ve Reisi, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

İlk görüşmeye geçildi

Karşılama töreninin ardından görüşmede, ikili münasebetlerin yanısıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.

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