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Gündem
TRT Haber 24.01.2024 12:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Keçiören’de Zafer Çoktan, Çankaya'da Duhan Kalkan, Yenimahalle’de de Abdulkadir Aydoğan aday gösterildi. İşte tüm adaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı, "Turgut Altınok büyük projeleriyle milletimizin karşısında olacak. Ankara altın çağına girecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara altın çağına girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara altın çağına girecek

İşte Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe adayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Kirazdibi (MHP)

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyyüp Tekiner

Etimesgut:  Enver Demirel (MHP)

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Erdal Dal (MHP)

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Polatlı: Levent Çağlancı (MHP)

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik 

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

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