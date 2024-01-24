Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı, "Turgut Altınok büyük projeleriyle milletimizin karşısında olacak. Ankara altın çağına girecek" dedi.
İşte Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe adayları...
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel Tiryaki
Ayaş: Mehmet Kirazdibi (MHP)
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyyüp Tekiner
Etimesgut: Enver Demirel (MHP)
Evren: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Erdal Dal (MHP)
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Polatlı: Levent Çağlancı (MHP)
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan