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Gündem
AA 14.03.2025 14:28

İran adına casusluk yapan 5 zanlı yakalandı

Türkiye'deki askeri üsler ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgileri ele geçirerek İran istihbaratına aktardığı belirlenen 5 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İran adına casusluk yapan 5 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 şüphelinin "askeri ve siyasal casusluk" suçunu işlediği tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

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MİT Casusluk
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