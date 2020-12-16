Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'i ağırlayacak.

Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Sincar'daki terör örgütü PKK varlığının sonlandırılması, iki ülke arasında su rejiminin düzenlenmesi gibi başlıklar ele alınacak.

İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı da düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'yi kabul edecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Erdoğan ile Kazımi görüşmesinde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar da ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.