Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Yeni atamalar bize güç katacaktır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun." dedi.
Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca Kamu Personel Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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