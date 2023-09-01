Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 00.30'da hava harekatı icra edildiğini duyurdu.
Harekat sonucu teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Hedefler özenle seçildi
Harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği ifade edilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
IRAK’IN KUZEYİNDEKİ KANDİL VE ASOS BÖLGELERİNE HAVA HAREKÂTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023
PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü… pic.twitter.com/hGyyPiaqHB