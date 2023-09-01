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Gündem
TRT Haber 01.09.2023 13:26

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgelere hava harekatı gerçekleştirildi. Harekatta 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz
[Temsili Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 00.30'da hava harekatı icra edildiğini duyurdu.

Harekat sonucu teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 

Hedefler özenle seçildi

Harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği ifade edilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. 

 

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