Terörle mücadele sınır ötesinde peş peşe yürütülen nokta operasyonlarla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/BBcTaMmbbA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Komandoların İdlib'de icra ettiği arama tarama faaliyetlerinde de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında, 70 roket, 2 Katyuşa lançeri, 1 anti tank mayını, 8 sandık fişek, 3 tank mühimmatı, 28 top mermisi, 10 havan mermisi, 165 havan/top tapası, 1 çuval sevk barutu, 42 roket sevk fişeği yer aldı.