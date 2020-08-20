Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin 1442'nci yıldönümü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicret etti.

Yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen bu hicret, Müslümanların takvim başlangıcı oldu.