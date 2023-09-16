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Gündem
TRT Haber 16.09.2023 09:33

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 31 hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine 13 ve 15 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında teröristler tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 31 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 31 hedef vuruldu
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiği, yerli ve milli mühimmatlarla terör hedeflerinin vurulduğu bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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