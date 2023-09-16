Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ayda 9 ülkeye ziyaret

Türkiye ve dünya gündemine ilişkin saatlerce süren toplantılar, ziyaret edilen şehirler, ülkeler, liderlerle gerek yüz yüze gerekse telefonla yapılan görüşmeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ayını geride bıraktığı yeni döneminde de yoğun çalışma temposuyla dikkati çekti.

Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından 3 Haziran'da Meclis'teki yeminiyle başladı yeni dönemine. O tarihten bu yana Beştepe'de 7 kabine, 2 Milli Güvenlik Kurulu, 1 de Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti.

Farklı sektörlerdeki kurum ve kuruluşların programlarına katıldı. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 3 kez görüştü.

Lider diplomasisi

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında lider diplomasisine devam etti. 3 ayda 9 ülkeye gitti. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile bir araya geldi.

Milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmaları

Uluslararası kuruluşların temsilcilerini de kabul etti. Özellikle temmuzda 3 ülkeyi kapsayan Körfez turu Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırımı çekecek anlaşmalarla neticelendi.

"Türkiye'nin uzlaştırıcı rolünü bir kez daha gösterdi"

Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde de yine devredeydi Erdoğan. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi, tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanması, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin azalması, Filistin'de iç barışın sağlanması ve Sudan'daki çatışmaların bitmesi adına taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin uzlaştırıcı rolünü bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte il gezilerini de aksatmadı. Bayburt, Gümüşhane, Bitlis ve Muş'u ziyaret ederek yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yaptı. Bazı açılış ve temel atma törenlerine ise yoğun mesaisi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.