Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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