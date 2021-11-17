Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.