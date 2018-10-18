Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerin, yurt içi ve dışında bölücü terör örgütüne düzenlediği operasyonlar devam ediyor.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Düzenlenen harekatta, saldırı hazırlığındaki silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/HviSuBojSy— TSK (@TSKGnkur) 18 Ekim 2018
Kaynak: TRT Haber