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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerin, yurt içi ve dışında bölücü terör örgütüne düzenlediği operasyonlar devam ediyor. 

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Düzenlenen harekatta, saldırı hazırlığındaki silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi. 

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak, hava harekatı
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