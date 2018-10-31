Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine 31 Ekim 2018 tarihinde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 23 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine 31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 23 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/B1NSMqoCn2 — TSK (@TSKGnkur) 31 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber