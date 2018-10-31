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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 23 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine 31 Ekim 2018 tarihinde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 23 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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