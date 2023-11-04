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TRT Haber 04.11.2023 21:03

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

MSB'nin sosyal medya hesabından, "İnlerini yerle bir etmeye devam" notuyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023, saat 19.30'da hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerIendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir."


Açıklamada, harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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