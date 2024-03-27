Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.03.2024 18:44

Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu."

 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Seçimin güvenliği için tedbirlerimizi aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:46
Bakan Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor
19:31
Everest dağcılarına GPS zorunluluğu
19:27
ABD’lilerin yüzde 55’i İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı
19:01
Yılmaz: Bu saldırılar, vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacak
19:00
Belçika Başbakanı: PKK terör örgütüne sempati gösterisi tolore edilemez
18:54
Almanya'da, Türk kökenli Bulgar vatandaşlarının öldüğü yangının kundaklama sonucu çıkmış
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ