Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hem yurt içinde hem de sınır dışında başarı ve kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/tOJYF6PBSn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Temmuz 2019

Hava harekatında, PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: TRT Haber