Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NraxToI2Ch — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber