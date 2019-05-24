Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 1 asker şehit oldu.

Çatışma hattı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.

Bölgede hava destekli operasyonun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: TRT Haber