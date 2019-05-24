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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
24 Mayıs 2019 Cuma 14:50 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 15:00
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Hava destekli operasyon sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 1 asker şehit oldu.
Çatışma hattı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.
Bölgede hava destekli operasyonun sürdüğü bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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