Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Yapılan hava harekatlarında, terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NraxToI2Ch — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber