İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Haziran 2018'de Tunceli-Merkez kırsalında yapılan operasyonda, erkek teröriste ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği belirtildi.

Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde, cesedin İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Gri Kategoride bulunan Ferhat kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi.

Bölücü terör örgütü mensubu Erol’un, 22.04.2016 tarihinde Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkiinde 3 askerin şehit edilmesi, 22.08.2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı ve 26.09.2015 tarihinde Merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi, olaylarına katıldığı tespit edildi.

İl genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: TRT Haber