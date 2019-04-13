Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7S4BKyKsTJ — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber