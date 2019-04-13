İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erkek'in "kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün YSK üyelerini telefonla aradığı" iddiasını içeren habere yer verdi.

"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle bir başbakan ve iki bakan astıran Milli Şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yi baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum."

Kaynak: AA