Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıtta Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Bahçeli, anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

"Sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez"

Devlet Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmada, "Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez." dedi.

31 Mart seçimlerinin kazananının açık ara farkla Cumhur İttifakı olduğunu belirten Bahçeli, "MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu. Çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti." şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir"

Bahçeli, "Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Zilletle, illetle yolu birleşenler, Türkiye'nin karşısında birleşen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma çıkmaktadır." şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir." şeklinde konuştu.

"CHP'nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülüyor. Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus zaferidir. Kazanınca kayıp, böyle bir şey." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır."

Bahçeli, "Seçim Türkiye'de yapılmıştır, seçimi yapan Türk milletidir. ABD'ye ne oluyor, Avrupa ülkeleri niye telaşlanıyor? İç işlerimize karışmakla, demokrasimiz üzerinde kuşkular uyandırmakla nereye varmak istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Seçimi yapan Türk Milletidir. ABD'ye ne oluyor, Avrupa niye telaşlanıyor. Sandık hileleri Türkiye'yi krize sürükleyecekse çare yine demokrasi içinde aranmalıdır. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur.https://t.co/0mjiLlBTHr pic.twitter.com/LLIPdjCnk8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Nisan 2019

Bahçeli, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin en mantıklı yol olduğunu söyledi.

Kaynak: AA