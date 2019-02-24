Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucu, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. pic.twitter.com/FftmbIOEEy — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber