Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri sırasında bir sığınağa operasyon düzenledi.

Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, operasyon düzenledikleri bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.https://t.co/KyFH8WYwOy#MSB pic.twitter.com/AUUCCWX01Y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2022

Operasyonla sığınakta, 110 adet AK-47 piyade tüfeği, 110 adet AK-74 piyade tüfeği, 3 adet AK-12 piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği, 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması ele geçirildi.