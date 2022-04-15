Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam arama-tarama faaliyetleri sırasında bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri sırasında bir sığınağa operasyon düzenledi.
Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, operasyon düzenledikleri bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.https://t.co/KyFH8WYwOy#MSB pic.twitter.com/AUUCCWX01Y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2022
Operasyonla sığınakta, 110 adet AK-47 piyade tüfeği, 110 adet AK-74 piyade tüfeği, 3 adet AK-12 piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği, 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması ele geçirildi.
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