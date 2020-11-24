Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’ya ait sığınaklarda 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 1 adet AT-4 TAS lançeri, 17 adet EYP, 1 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Irak kuzeyindeki #PençeKaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’ya ait sığınaklarda 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 1 adet AT-4 TAS lançeri, 17 adet EYP, 1 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/fsgOdB2sWt pic.twitter.com/4Xda7vEDwd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2020
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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