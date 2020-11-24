Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’ya ait sığınaklarda 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 1 adet AT-4 TAS lançeri, 17 adet EYP, 1 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."