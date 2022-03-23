Pençe serisi operasyonlar sırasında "Botan" kod adlı Hacı Kurhan, "Kendal" kod adlı Metin Akgün, "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural, "Dr. Jiyan Garzan" kod adlı Saliha Kaytar, "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak ve "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir etkisiz hale getirildi.

Bu isimler örgütteki sözde üst düzey yöneticiler.. Hepsinin örgütte stratejik görevleri, çok sayıda kanlı saldırıda rolleri vardı.

[Grafik: TRT Haber]

Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Pençe'nin etkisi örgütün üstlenmesine de ciddi darbe vurdu. Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı 'nitelikli' mağaraları bir bir imha etti. Tüneller odalar stratejik güzergahlardaki koridorlar da böylece tahrip edildi.

Silah ve mühimmattan elektronik eşyaya kadar çok sayıda malzemenin bulunduğu mağaraların vurulması örgütün lojistik yapısını da vuruyordu.

[Grafik: TRT Haber]

İHA'lardan anlık görüntü

Pençe'de Türkiye'nin gücünü İHA'lar ortaya koydu. İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirlendi.

Bu avantajla bölgeye indirilen komandolar teröristleri "girilemez" sandıkları alanlarda etkisiz hale getirdi.

"TSK stratejik alanlarda alan hakimiyetini güçlendirerek örgütün hareket ve lojistik kabiliyetlerini azaltıyor"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun ile Pençe operasyonlarının önemini konuştuk.

Türkiye'nin yeni savaş doktrini bağlamında terör örgütünü kaynağında temizlemek için bir askeri bir strateji izlediğini söyleyen Acun, operasyonların önemiyle ilgili konuştu:

"Irak’ın kuzeyinde özellikle terör örgütlerinin üstlendiği bölgelere yönelik yürütülen pençe harekatları çok önem arz ediyor.

Örgütün özellikle kış üslenme sahalarına yönelik ciddi anlamda bir temizleme operasyonları düzenleniyor. Bu anlamda da etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün daha fazla artıyor. Bu bölgelerdeki stratejik noktalarda Türk ordusu, geçici üs bölgeleri kuruyor. Böylece örgütün hem üslenme bölgeleri etkisiz hale getiriliyor hem de yeniden bu bölgelere gelip konuşlanması ve Türkiye’yi özellikle geçiş için kullanma, lojistik imkanları da yok edilmiş oluyor. Böylece Türk ordusu stratejik alanlarda alan hakimiyetini de güçlendirerek örgütün hareket ve lojistik kabiliyetlerini minimize etmiş oluyor."

"Türkiye’ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün hareketliliğinin ve lojistik hatlarının kesilmesi açısından önemli"

Pençe harekatlarının ciddi bir sürecin parçası olduğunu belirten Can Acun, operasyonların terör örgütüne bölgede ciddi anlamda kayıp verdirdiğinin altını çiziyor:

"Özellikle PKK unsurlarının mağaralarda saklandığını, gizlenmeye çalıştığını ve varlıklarını bir şekilde devam ettirme çabasını görüyorduk. Çok sofistike tünel sistemleri ve mağaralar oluşturulmuştu. Ancak özel kuvvet operasyonlarıyla Türk ordusunun gerçekleştirdiği Pençe harekatında bu mağaralardaki terör örgütü unsurları etkisiz hale getirildi. Bu da tabii örgüte bölgede ciddi anlamda kayıp verdirmesini beraberinde getirdi.

Pençe harekatları, ciddi bir sürecin bir parçası. Türk ordusunun temel anlamda burada tehdidi kaynağında bertaraf edip, alan hakimiyetini ele geçirmek için oluşturduğu stratejinin son halkası olarak ifade edilir. Dolayısıyla Türkiye’ye sızma hattında ve İran ırak bağlantısının sağlanmasında yine bu hatlar üzerinden Kandil- Sincar-Mahmur hattının oluşmasında buralar çok önemli stratejik noktalar. Dolayısıyla bu bölgelerdeki örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi Türkiye’nin hem sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye’ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün hareketliliğinin ve lojistik hatlarının kesilmesi açısından önem arz ediyor. O yüzden bu harekatlar kapsamlı bir şekilde belirli bir strateji dahilinde devam ediyor."

"Örgütün sözle liderleri SİHA'lar tarafından takip ediliyor"

Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede teknik imkanlarını her geçen gün artırdığına da vurgu yapan Acun, bunların başında SİHA'ların geldiğini söylüyor ve ekliyor, "Örgütün sözle liderleri SİHA'lar tarafından takip ediliyor."

"SİHA'lar hem örgütün hareket kabiliyetini minimize etmiş durumda. Türkiye'ye ciddi bir gözetim avantajı sağlıyor. Hem de nokta atışlarıyla örgütün üzerinde etkili oluyor. Terör örgütü mensuplarının ciddi anlamda hareketliliğini kısıtlıyor. SİHA’lardan korunabilmek adına mağaralarda terör örgütü mensuplarının saklandıklarını görüyoruz. Bunun psikolojik olarak da örgüt mensuplarının üzerinde çok ciddi bir etkisi var.

Tabii ki yine daha değerli hedefler olacak ifade edilen, örgütün sözde liderleri de SİHA’lar tarafından devamlı takip altında tutuluyor. Böylece örgütün komuta kontrol yapısı bu bağlamda ciddi anlamda çökertilmiş durumda."

"Pençe operasyonları teröristler üzerinde psikolojik bir baskı yapıyor"

Pençe operasyonlarının örgüt üzerinde psikolojik bir etkisi olduğunun da altını çizen Acun,şöyle konuşuyor:

"Devamlı baskının devam ettirildiği bir süreçte örgüt üzerinde ciddi anlamda psikolojik bir etki de yaratıyor. Burada hareket kabiliyetlerini yitiriyorlar hem de anlık SİHA’larla, özel askeri harekatlarla tehdit altında olan örgüt mensupları ciddi anlamda psikolojik bir yıkıma neden oluyor. Bu da örgütün hem yeni insan kaynaklarına ulaşmasına bir yandan etki ederken, bir çözülmeye de sebebiyet veriyor. Örgüt mensuplarının örgütten kaçma eğilimlerinin gittikçe arttığını, teslim olma oranlarının ya da örgütten kaçma oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz."

Grafik: Şeyma Özkaynak / Nursel Cubuloğlu



