Yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine, terör örgütü PKK'ya karşı hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortaklığında gerçekleştirilen operasyonda, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.